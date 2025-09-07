Antonela Díaz brilló y es la representante de San Antonio

Las jóvenes Antonela y Melani deslumbraron al público con sus delicadas pasadas y bailes, conquistando a todos con gracia y emoción.

La presentación emocionó a los presentes, que celebraron con entusiasmo cada instante de la velada.

La pasarela de los chicos no se quedó atrás, Maximiliano y Cristian ofrecieron un espectáculo lleno de energía, con sonrisas, coreografías y carisma que conquistaron a todos los espectadores.

La plaza central de San Antonio se convirtió en el epicentro de la fiesta, donde vecinos, amigos, autoridades y familias compartieron una tarde- noche inolvidable. Además, el evento contó con la participación del grupo de danzas locales, que animó la jornada con coreografías al estilo pop, al ritmo de artistas como María Becerra, Emilia y otros referentes de la música actual.

Las hinchadas aportaron el colorido característico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: banderas, carteles, cantos y gritos alentaron a los representantes de cada institución, en especial al Colegio Bachillerato N° 17 de San Antonio y al Colegio N° 35 de Los Alisos, que se hicieron notar con su fervor juvenil.

Antonela Díaz participará en la próxima elección el 22 de septiembre, en Ciudad Cultural, en representación de San Antonio.

De esta manera, la ciudad volvió a vivir una fiesta auténtica, exclusiva y llena de espíritu estudiantil, reflejando la pasión y la identidad de la FNE 2025.