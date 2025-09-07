¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Elecciones 2025
peronismo
La opinión
Alerta Amarilla
Carlos Sadir
Onda Estudiantil 2025
Imprescindibles, ¿o no?
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Antonela Díaz brilló y es la representante de San Antonio

En una tarde-noche colmada de alegría y fervor, el departamento de San Antonio coronó a Antonela Díaz, alumna del Colegio N° 35 de Los Alisos, como nueva representante estudiantil 2025. Junto a ella, fue elegida como primera representante Melani Salazar del Bachillerato n⁰17, mientras que el trono estuvo acompañado por el chico diez, Maximiliano Cortez, de San Antonio.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 23:02

Las jóvenes Antonela y Melani deslumbraron al público con sus delicadas pasadas y bailes, conquistando a todos con gracia y emoción.

La presentación emocionó a los presentes, que celebraron con entusiasmo cada instante de la velada.

La pasarela de los chicos no se quedó atrás, Maximiliano y Cristian ofrecieron un espectáculo lleno de energía, con sonrisas, coreografías y carisma que conquistaron a todos los espectadores.

La plaza central de San Antonio se convirtió en el epicentro de la fiesta, donde vecinos, amigos, autoridades y familias compartieron una tarde- noche inolvidable. Además, el evento contó con la participación del grupo de danzas locales, que animó la jornada con coreografías al estilo pop, al ritmo de artistas como María Becerra, Emilia y otros referentes de la música actual.

Las hinchadas aportaron el colorido característico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: banderas, carteles, cantos y gritos alentaron a los representantes de cada institución, en especial al Colegio Bachillerato N° 17 de San Antonio y al Colegio N° 35 de Los Alisos, que se hicieron notar con su fervor juvenil.

Antonela Díaz participará en la próxima elección el 22 de septiembre, en Ciudad Cultural, en representación de San Antonio.
De esta manera, la ciudad volvió a vivir una fiesta auténtica, exclusiva y llena de espíritu estudiantil, reflejando la pasión y la identidad de la FNE 2025.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

