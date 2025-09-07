Inicio de semana con alerta por viento fuerte en la Puna

Para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta meteorológica amarilla por viento para nuestra provincia y es por eso que la temperatura podría alcanzar los 14 y 19 grados.

La alerta rige para los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

El alerta es para la tarde del lunes 8 de septiembre.

El viento puede tener velocidades que va desde los 50 a los 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de baja humedad relativa.

Y para el departamento capitalino la semana inicia con un cielo parcialmente nublado y con temperaturas minimas de 5°C por la mañana mientras que por la tarde la temperatura máxima llegaría a los 23°C.

En el transcurso de la semana la comunidad jujeña experimentará el ascenso de la temperatura hasta los 28°C y podrá disfrutar de un clima agradable con cielo despejado.