8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Inicio de semana con alerta por viento fuerte en la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que afectará a varios departamentos de la provincia.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 22:25

Para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta meteorológica amarilla por viento para nuestra provincia y es por eso que la temperatura podría alcanzar los 14 y 19 grados.

La alerta rige para los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

El alerta es para la tarde del lunes 8 de septiembre.

El viento puede tener velocidades que va desde los 50  a los 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de baja humedad relativa.

Y para el departamento capitalino la semana inicia con un cielo parcialmente nublado y con temperaturas minimas de 5°C por la mañana mientras que por la tarde la temperatura máxima llegaría a los 23°C. 

En el transcurso de la semana la comunidad jujeña experimentará el ascenso de la temperatura hasta los 28°C y podrá disfrutar de un clima agradable con cielo despejado.

 

 

