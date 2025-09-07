Jubileo de los Laicos: cientos de fieles participaron en Río Blanco

Este domingo, la Diócesis de Jujuy vivió una jornada especial en el marco del Jubileo de la Esperanza, una celebración que la Iglesia Católica conmemora cada 25 años.

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza”, los laicos de la provincia se reunieron desde temprano en la primera rotonda de Río Blanco para peregrinar hacia el Santuario de la Patrona de Jujuy.

La convocatoria incluyó el pedido de portar tiras de tela con los colores del Jubileo ,rojo, azul, amarillo y verde, como signo de unidad y compromiso. Además, muchos llevaron estandartes de movimientos y asociaciones religiosas, reforzando el sentido comunitario de la celebración.

cientos de fieles participaron en Río Blanco (IMÁGENES DE REDES SOCIALES)

La jornada coincidió con la canonización en Roma de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, de quienes Jujuy posee reliquias, que estuvieron presentes para su veneración en el Colegio Fasta y acompañaron la celebración local con un valor simbólico muy especial.

Una vez en el Santuario, los fieles atravesaron la Puerta Santa condición indispensable para alcanzar la indulgencia plenaria y participaron de un desayuno comunitario. Posteriormente, se rezó el Santo Rosario y, a las 11, se celebró la misa central presidida por el obispo Daniel Fernández, junto a sacerdotes que también estuvieron disponibles para confesiones y dirección espiritual.

El Jubileo de los Laicos buscó poner en valor la fe vivida en la cotidianidad, en el trabajo, la familia y la comunidad, y se convirtió en uno de los momentos más significativos del calendario jubilar de la diócesis.