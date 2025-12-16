Evaluarán para fortalecer el Corredor verde en las Yungas

Funcionarios de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y de la Secretaría de Turismo de Jujuy, entre mañana y el viernes efectuarán una evaluación del Corredor verde, que se extiende por varias comunas en las Yungas.

El proyecto que vienen trabajando localmente pretenden formalizarlo oficialmente desde el Parque natural La reina (desde San Juan de Dios en San Pedro de Jujuy) atravesando Santa Clara, El Fuerte, Villamonte, Palma Sola y El Piquete.

A lo largo del recorrido se impulsará el turismo de naturaleza y activo, potenciando así el producto que vienen trabajando los municipios involucrados.

Laura Simone, directora de Desarrollo Turístico de Nación; Sofía Van Valen Blanken, directora de Turismo de la Provincia; Patricia Luna, coordinadora de Turismo Activo de Jujuy junto a un equipo técnico harán el circuito.

Mañana visitarán Palma Sola y Villamonte donde se encuentra el mirador El Cristo y el mangrullo, además observarán los servicio de cabalgatas, emprendimientos gastronómicos, alojamientos y otros.

El jueves estarán en El Fuerte donde se las espera con una bienvenida institucional en la cabaña Cuchilla delgada, participarán en un recorrido en bicicleta por el circuito histórico y un guiado por puntos emblemáticos del pueblo y los alrededores.

Y el viernes finalizarán la visita recorriendo Santa Clara y El Piquete, llegando a la Finca de la fe, donde se hará un relevamiento de senderos y se les ofrecerá una degustación gourmet; además se llegarán hasta el río San Francisco y evaluarán otros servicios turísticos.