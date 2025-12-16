Condenas para integrantes de una organización narcocriminalorganización narcocrimin

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a penas de hasta 7 años de prisión a tres integrantes de una asociación narcocriminal liderada por un comerciante y su novia modelo que se dedicaba al transporte de estupefacientes.

La causa se había iniciado en febrero de este año, luego de un procedimiento en el que se incautaron 15 kilos de marihuana, tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora por las rutas de esa provincia.

El 28 de octubre pasado, los jueces Mario Marcelo Juárez Almaráz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano condenaron a 5 años a José Burgos por ser autor del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de seis millones de pesos, que era el dinero con el que se iba a pagar la droga que fue secuestrada durante el operativo. Además, condenaron a 4 años de prisión a Roberto Carlos Leitón por el "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad".

Por otra parte, el 25 de noviembre pasado, el Tribunal (integrado en este caso de forma unipersonal por el magistrado Almaraz) condenó a 7 años de prisión a Benjamín Michel Delgado por el "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad".

Otros dos implicados en las maniobras ya habían sido condenados a 6 años de prisión a través de acuerdos de juicio abreviado. Juan Alberto Romero fue considerado responsable del transporte de estupefacientes agravado y del delito de resistencia a la autoridad por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el 11 de septiembre pasado.

Con respecto a Ángela Cuenca, el acuerdo fue homologado por el juez de revisión Rabbi Baldi Cabanillas, quien dispuso el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, dado que se encuentra a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con una discapacidad.

En todos los casos, el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal con funciones de coordinación de Salta, Eduardo Villalba; y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano. En relación a los dos líderes de la organización, tanto el comerciante como su pareja optaron por ir a juicio oral y público, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta en febrero del 2026.

Sobre la investigación

La detención de los principales integrantes de esta organización delictiva -que demandó tres meses de investigación previa- se registró el 5 de febrero pasado, a través de un operativo que la Fiscalía encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De acuerdo a las evidencias reunidas, la banda era liderada por Gustavo Tolaba y su pareja, la modelo Martina Oliva, quienes dirigían viajes desde Orán a la capital salteña, con cargamentos de marihuana que era vendida a Burgos, quien luego la comercializaba entre otros revendedores.

Se pudo establecer que la pareja utilizaba dos vehículos, uno como "coche puntero" y otro en el que iba la droga con al menos, dos acompañantes.

Para su arribo a Salta, los acusados utilizaban rutas alternativas, incluso desviándose por rutas jujeñas, lo que le demandaba varias horas de viaje, todo ello para evitar los controles de las fuerzas.

Fue así como el 5 de febrero pasado, la Fiscalía, al tanto de los movimientos en tiempo real de la organización se dispuso a detener a la banda, que se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux y un auto Citroën C3, en el acceso a la ciudad, conocido como el ex peaje Aunor.

El primer vehículo en presentarse fue la camioneta, la que era conducida por Tolaba, con Oliva y Cuenca como acompañantes. Por detrás, a unos 500 metros, lo hacía el auto, que era guiado por Delgado, acompañado de Leitón y Romero. Estos, al ver que personal de la PSA revisaba la camioneta de sus jefes, la que hacía de "coche puntero", giró en "U" y escaparon por la ruta 9/34, pero en sentido contrario, en dirección a la rotonda del paraje salteño de Torzalito, a unos 50 kilómetros.

En la huida, tomaron la ruta provincial 112, a más de 180 kilómetros por hora, lo que generó mayor riesgo a la persecución. A todo esto, los policías observaron cómo los acusados arrojaban los paquetes de droga por las ventanillas.

La fuga se extendió hasta la finca "San Juan de Dios", ubicada en nuestra provincia, a pocos kilómetros del límite fronterizo. Allí, los policías hallaron el auto abandonado en las malezas y detuvieron a Romero en las inmediaciones.

Si bien Leitón y Delgado lograron escapar, el 20 de febrero el primero de ellos fue capturado, en un allanamiento de una vivienda en Orán. El 10 de octubre pasado, Delgado fue detenido luego de ser internado en el hospital de esa ciudad, a causa de un siniestro vial.

Con respecto a Burgos, su detención se concretó el mismo 5 de febrero, en un allanamiento simultáneo al procedimiento. Resulta que la fiscalía, como parte de la pesquisa, había podido determinar que la droga siempre terminaba en una casa de la zona norte de la ciudad salteña.