Falleció tras volcar un tractor y ser aplastado

Un lamentable episodio se registró en la localidad de Caimancito, donde un hombre murió tras perder el control de un tractor, volcar y ser aplastado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 17 en la finca León, ubicada en la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía un tractor marca Fiat 780 y en un momento determinado, perdió el control del rodado, volcó y quedó atrapado debajo.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el lamentable incidente y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó en el lugar.

Allí, los paramédicos examinaron a la víctima, pero lamentablemente carecía de signos vitales.

Posteriormente, la Policía identificó al hombre como Carlos Alberto Cisneros de 68 años con domicilio en la localidad de Palma Sola.

Mientras que un médico policial realizó un examen cadavérico que determinó que el deceso se produjo por un traumatismo de tórax y luego, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del hospital "Oscar Orias" de Libertador General San Martín.

Testigos del episodio relataron a los uniformados que la víctima realizaba tareas de campo a bordo del rodado y habría volcado producto de una mala maniobra.

Los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del fatal desenlace y el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 42°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.