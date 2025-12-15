Inundaciones en Bolivia: 20 muertos y muchos desaparecidos en Santa Cruz

Al menos 20 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas a causa del desbordamiento del río Piraí por las inundaciones registradas en el interior de Bolivia, que se concentran en el municipio de El Torno, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, confirmó la cifra de decesos en una serie de declaraciones al diario boliviano 'El Deber', antes de afirmar que la situación es "crítica" y que requiere de "acciones inmediatas" dada su peligrosidad, especialmente por el desbordamiento del caudal en la región más poblada del país.

En este sentido, indicó que cuatro de los fallecidos ya han sido identificados, mientras que los 16 restantes siguen a la espera.

Además, confirmó que se declaró la situación de desastre en el departamento de Santa Cruz de la Sierra y ha apuntado a que más de 200 personas han tenido que ser evacuadas. Así, ha lamentado la "catástrofe humanitaria" que atraviesa la zona y ha indicado que está causando "pérdidas de vidas y daños millonarios", por lo que ha confirmado que una veintena de personas están en paradero desconocido a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Troche dijo estar "muy consternado" por la gravedad de la situación tras sobrevolar el municipio e informó de que se ha reforzado el despliegue de helicópteros para acelerar las evacuaciones. Asimismo, la oficina del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha una Sala de Crisis y de Situación ubicada en el Palacio de Gobierno para realizar un seguimiento de las tareas de rescate y de control de la situación en las zonas afectadas.

El propio Paz ha dicho estar "trabajando para declarar la emergencia nacional" y ha aseverado que esto "acaba de empezar", según informaciones del diario 'La Razón'. "Estos fenómenos de El Niño y La Niña no se van a ir, y tendremos tres, cuatro y cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías", ha apuntado.