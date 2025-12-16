"Panchito" Maidana renovó en Gimnasia

El también Cóndor de Plata 2025 en fútbol profesional, distinción que recibirá mañana en Tilcara durante la Fiesta Provincial del Deporte, dijo que se apresta para superar la "vara alta que dejó el 2025" en el plano deportivo y "volver a intentar" el objetivo que une a los jujeños: llevar a Gimnasia a la máxima categoría del fútbol argentino.

En estos términos se pronunció el mediocampista tras rubricar su vínculo contractual con el club "albiceleste" hasta 2027 y, de esta manera, reafirmar su pertenencia a la institución que terminó de formarlo profesionalmente y donde cosecha el reconocimiento y el cariño de los simpatizantes que siempre reconocen su ganas de ir al frente, con aciertos y errores, pero jamás "esconderse" cuando un compañero tiene la pelota en los pies.

En este escenario, "Pancho" expresó estar "feliz por la posibilidad de intentarlo nuevamente con esta camiseta y lograr el objetivo que tanto anhela toda la provincia".

Además, Maidana se mostró plenamente convencido de que no solo renovó un instrumento legal, "sino también una gran expectativa" de cara a lo que se viene.

"En cada temporada que se inicia, arranco con la mejor ilusión, consustanciado con lo que quiere el jujeño", sostuvo pensando en la pretemporada.

Por otra parte, destacó que "la vara está alta y este grupo tiene todas las condiciones para hacer de 2026 un año muy bueno".

En este sentido, consideró que "el año que termina fue positivo y ahora nos encaminamos a una campaña mejor aún".

Respecto de las primeras semanas de trabajo bajo la conducción técnica de Hernán Pellerano, manifestó que "fueron satisfactorias" y puntualizó que "se nota que es muy buen entrenador".

Continuó señalando, que "junto a la dirigencia, logró mantener la base del plantel y ese es un comienzo satisfactorio".

"A ello se suma la disposición del grupo que está totalmente comprometido a trabajar duro en lo que sigue de la pretemporada", completó Maidana.

Gimnasia se aseguró al mejor jugador de la temporada anterior y es muy positivo.