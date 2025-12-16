Galíndez sigue dos años más en Volcán

El presidente de la Comuna de Volcán, René Galíndez ayer prestó juramento por dos años más de gestión, al imponerse en las elecciones legislativas provinciales de mayo pasado, y de esta manera, continuará decidiendo los destinos de la comunidad de ese pueblo.

Luego que la juez de Paz, Gregoria Bustamante, le tomara juramento y ya posicionado nuevamente en la presidencia, el peronista hizo lo propio con los vocales municipales Tahiel Maidana (del Frente Jujuy Crece) y Juan Castillo (del Frente Justicialista, quien finalizará los dos años de gestión de Galíndez).

En la sede municipal se desarrolló el acto institucional ante la presencia de numeroso público que asistió para respaldar a cada una de las autoridades; en la oportunidad Galíndez agradeció su presencia como testigo del respeto por la institucionalidad y la conformación debida, aunque en estos días se designarán los cargos en el Concejo comunal.

En declaraciones periodísticas, el jefe comunal remarcó que es un hombre formado en la política desde muchos años atrás a la cual reivindica como una herramienta de consensos y resolución de los problemas de las familias del pueblo, y que es para lo cual se postuló nuevamente en las últimas elecciones provinciales.

Ahora con dos años de gestión por delante (de acuerdo a la nueva Constitución provincial), afirmó que trabajará con mayor esfuerzo respondiendo a todos los pobladores de Volcán sin importarle la preferencia política. Asimismo afirmó sentirse con las ganas de dedicarle a la gestión el tiempo necesario como lo viene haciendo desde que ingresó al municipio.

Más adelante aseguró que posee un equipo de trabajo fortalecido con el cual desplegará un plan diagramado para dar beneficios al pueblo, y reconoció que en estos años de gestión respondió positivamente a los vecinos, lo que evidenció en el resultado de las elecciones asegurando su permanencia en la gestión.

Por último, destacó el ingreso de Castillo como vocal municipal, quien representa a la Juventud Peronista y a la renovación dirigencial que necesita el Partido Justicialista.