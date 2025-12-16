“Este proyecto en Jujuy sigue más firme que nunca”

El jingle musical que el Frente Cambia Jujuy utilizó en el 2015 remontó anoche a los funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes radicales reunidos en la Federación de Básquet al triunfo electoral de una década atrás que posicionó a la fuerza política en el Ejecutivo provincial. El hito de los "10 años de transformación. Un puente al futuro" se celebró con un amplio repaso de las acciones desarrolladas durante las dos gestiones del exgobernador Gerardo Morales y los dos años del actual mandatario Carlos Sadir.

Justamente ambos referentes se encargaron de cerrar el acto poniendo énfasis en el agradecimiento y la continuidad del proyecto. "Solamente agradecer a todo este grupo humano, a este equipo con el que venimos trabajando por nuestro pueblo jujeño", indicó Morales y acotó que "el futuro está en manos de esta generación y fundamentalmente trabajar fuerte para apoyar al Gobierno provincial y la mejor manera de hacerlo es ejecutar las responsabilidades con humildad, escuchando a la gente y haciendo lo que hay que hacer".

ORADORES | ZIGARÁN, RÍOS, TEJEDA, ALBEZA, GARLATTI, GUTIÉRREZ, LUNA, OTAOLA Y GUZMÁN.

Mientras que Sadir elogió el trabajo conjunto "que ha sido poner de pie a la provincia, transformarla y hacerla grande. Tenemos el gran compromiso de seguir trabajando, de seguir creciendo, estos logros son de todos los jujeños que han apostado desde el 2015 en adelante por este proyecto, que sigue más firme que nunca". Apostando al "gran desafío de más producción, de más mano de obra, que es mejor calidad de vida para los jujeños". Agradeció el acompañamiento y expresó sus deseos de unas felices fiestas así como un gran 2026.

PANDEMIA | EL TRABAJO DEL COE Y LA TRAGEDIA DE VOLCÁN POR OMAR GUTIÉRREZ.

La presentación de todos los logros de la década se pueden leer en la página web transformamosjujuy.com.ar. Está estructurada en 10 ítems: Paradigma Pachamama (paz social, Jujuy Verde y cambio de matriz productiva), Un nuevo Jujuy (las reformas institucionales), Destino Jujuy (obras convocantes y turismo), Jujuy para los jujeños (infraestructura social), Futuro en todas partes (descentralización de salud, educación y seguridad), El norte a seguir (crecimiento y equilibrio), Cuidar, reconstruir, hacernos cargo (Volcán, las pandemias y las crisis superadas), Construir dignidad, Jujuy al mundo y Seguir transformando, seguir creciendo.

MASIVA PARTICIPACIÓN | EN LA RENOVADA FEDERACIÓN DE BÁSQUET, OTRO DE LOS HITOS

Los oradores fueron María Inés Zigarán, Facundo Luna y Sebastián Albeza, Ramiro Tejeda, Gisel Bravo, Agustina Guzmán, Patricia Ríos, Omar Gutiérrez, Agustín Garlatti y Agustina Otaola.

TURISMO / TAMBIÉN SE RESALTÓ EL CRECIMIENTO DEL SECTOR Y SU DIRECCIÓN.

Entre aplausos mencionaron el Parque Solar Cauchari, Girsu, las normas para una Justicia transparente, la reforma constitucional, el aeropuerto, la Ciudad Cultural, la Ciudad de las Artes, el parque Xibi Xibi, el Cabildo, el Centro "Lola Mora", el Plan Maestro Plurianual, el Promace y mucho más.