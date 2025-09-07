¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante
Lali Espósito
Elecciones 2025
Siniestro Vial
Río Blanco
Elecciones 2025
Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante
Lali Espósito
Elecciones 2025
Siniestro Vial
Río Blanco
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Devoción

Jubileo de los Laicos: cientos de fieles participaron en Río Blanco

Con reliquias de los nuevos santos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los laicos jujeños se congregaron este domingo en el Santuario de Río Blanco bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza"

Domingo, 07 de septiembre de 2025 20:25
cientos de fieles participaron en Río Blanco (IMÁGENES DE REDES SOCIALES)

Este domingo, la Diócesis de Jujuy vivió una jornada especial en el marco del Jubileo de la Esperanza, una celebración que la Iglesia Católica conmemora cada 25 años.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo, la Diócesis de Jujuy vivió una jornada especial en el marco del Jubileo de la Esperanza, una celebración que la Iglesia Católica conmemora cada 25 años.

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza”, los laicos de la provincia se reunieron desde temprano en la primera rotonda de Río Blanco para peregrinar hacia el Santuario de la Patrona de Jujuy.

La convocatoria incluyó el pedido de portar tiras de tela con los colores del Jubileo ,rojo, azul, amarillo y verde, como signo de unidad y compromiso. Además, muchos llevaron estandartes de movimientos y asociaciones religiosas, reforzando el sentido comunitario de la celebración.

cientos de fieles participaron en Río Blanco (IMÁGENES DE REDES SOCIALES)

La jornada coincidió con la canonización en Roma de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, de quienes Jujuy posee reliquias, que estuvieron presentes para su veneración en el Colegio Fasta y acompañaron la celebración local con un valor simbólico muy especial.

cientos de fieles participaron en Río Blanco (IMÁGENES DE REDES SOCIALES)

Una vez en el Santuario, los fieles atravesaron la Puerta Santa condición indispensable para alcanzar la indulgencia plenaria y participaron de un desayuno comunitario. Posteriormente, se rezó el Santo Rosario y, a las 11, se celebró la misa central presidida por el obispo Daniel Fernández, junto a sacerdotes que también estuvieron disponibles para confesiones y dirección espiritual.

El Jubileo de los Laicos buscó poner en valor la fe vivida en la cotidianidad, en el trabajo, la familia y la comunidad, y se convirtió en uno de los momentos más significativos del calendario jubilar de la diócesis.

cientos de fieles participaron en Río Blanco (IMÁGENES DE REDES SOCIALES)

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD