¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante
Lali Espósito
Elecciones 2025
Siniestro Vial
Elecciones 2025
Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante
Lali Espósito
Elecciones 2025
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Motociclista herido tras choque en cruce transitado

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16 horas en la intersección de avenida Carahuasi y La Ovejería, un cruce muy transitado que conecta con los accesos al barrio Tupac Amaru.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 18:49
CHOQUE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA B5 (foto de "La Comarca Jujuy")

Un nuevo siniestro vial generó preocupación en el barrio Nueva Esperanza B5, en Alto Comedero. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16 horas en la intersección de avenida Carahuasi y La Ovejería, un cruce muy transitado que conecta con los accesos al barrio Tupac Amaru.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un nuevo siniestro vial generó preocupación en el barrio Nueva Esperanza B5, en Alto Comedero. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16 horas en la intersección de avenida Carahuasi y La Ovejería, un cruce muy transitado que conecta con los accesos al barrio Tupac Amaru.

Según testigos, un automóvil intentaba ingresar desde Carahuasi hacia La Ovejería cuando, en sentido contrario, circulaba una motocicleta. En el impacto, el conductor de la moto, un hombre de cabello canoso, cayó sobre el pavimento y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, aparentemente por no llevar casco de protección. En el lugar se observaron manchas de sangre.

De inmediato, una ambulancia del Same arribó al lugar para brindar asistencia médica al herido y trasladarlo al centro de salud para una mejor atención.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD