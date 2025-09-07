El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires . De acuerdo a los resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral . Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

También triunfa en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtiene casi 47% de los votos y le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.

En su entorno lo saben: por eso se espera que esta misma noche pronuncie un discurso con impronta nacional rodeado de sus ministros en un escenario que se instaló a metros del búnker en donde la dirigencia siguió esta tarde el desarrollo de las elecciones.