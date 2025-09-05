¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Casa del horror

Matías Jurado fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas

Esta mañana llegó una psiquiatra del CIF de la provincia de Salta que analizara su perfil y conducta.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 12:13

Esta mañana Matías “El Gringo” Jurado fue traído nuevamente a sede del Ministerio Público de la Acusación para ser sometido a nuevas pericias psiquiátricas.

Esta mañana Matías “El Gringo” Jurado fue traído nuevamente a sede del Ministerio Público de la Acusación para ser sometido a nuevas pericias psiquiátricas.

Durante la primera semana de investigación de la causa estuvieron a cargo del gabinete del Ministerio Público de la Acusación pero al tratarse de una persona emocionalmente inestable se ha solicitado la participación de una psiquiatra del CIF (Cuerpo de Investigación Fiscal) de la provincia de Salta para que entreviste y analice el perfil de Jurado.

Una vez que sea elaborado el informe de estas nuevas pericias será incorporado al expediente judicial y se determinará si Matías Jurado por su perfil y conducta puede ser catalogado como un asesino serial.

 

