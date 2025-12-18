16°
18 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy
El tiempo en jujuy

Jueves con máxima de 30 grados

Hay probabilidades del 40% de chaparrones durante la tarde de hoy.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 08:08

Comienza una nueva jornada que según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una mañana con cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidades de chaparrones durante la tarde de hoy. Para la noche el cielo volvería a estar parcialmente nublado. La temperatura máxima para hoy es de 30 grados centígrados.

En la zona de los pericos se espera una máxima de 32 grados con mucho calor y también probabilidades de chaparrones durante la tarde.

En el ramal se espera que la temperatura máxima pueda llegar a los 25 grados.

En Humahuaca hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy con probabilidades del 70%. La temperatura máxima puede que llegue a estar arriba de los 24 grados.

En La Quiaca también hay probabilidades de tormentas aisladas con probabilidades del 70% y una temperatura máxima de 22 grados.

