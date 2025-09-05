Prevención de ciberestafas para los adultos mayores

La comuna capitalina llevó adelante una jornada informativa y preventiva sobre ciberdelitos, destinada a brindar herramientas prácticas para reconocer y evitar estafas digitales, especialmente dirigida a personas adultas y adultas mayores.

La comuna capitalina llevó adelante una jornada informativa y preventiva sobre ciberdelitos, destinada a brindar herramientas prácticas para reconocer y evitar estafas digitales, especialmente dirigida a personas adultas y adultas mayores.

Con el título "Ciberestafas: Detectarlas es prevenirlas", la actividad se realizó con la participación de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Estuvieron a cargo de la disertación el oficial inspector Miguel Inka, la ayudante Robles Dalma y la cabo primero Viviana Alemán, quienes explicaron de manera clara y práctica cuáles son los métodos más frecuentes utilizados por los ciberdelincuentes y cómo actuar para no ser víctima de estos delitos.

La jornada, organizada por la Dirección de Adultos Mayores municipal, generó un espacio de diálogo con la comunidad, en el que se abordaron consultas reales, compartiendo experiencias y dudas sobre el uso cotidiano de la tecnología. Los especialistas remarcaron la importancia de no compartir datos personales, verificar la autenticidad de mensajes, llamadas o correos electrónicos y acudir a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.

Debido al gran interés de los vecinos, la capacitación volverá a realizarse el próximo martes, de 9 a 11, en el Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana, con el mismo objetivo de reforzar la prevención y el cuidado en el entorno digital.

Desde la comuna destacaron la alta participación del público y agradecieron al Ministerio de Seguridad.