Sujeto agredió a sus hermanas porque no le dieron dinero

Una mujer denunció que fue agredida por su hermano menor, luego de haberse negado a darle dinero. El hecho sucedió en la casa familiar en la localidad de Fraile Pintado y fue denunciado en la Seccional 40°.

Una mujer denunció que fue agredida por su hermano menor, luego de haberse negado a darle dinero. El hecho sucedió en la casa familiar en la localidad de Fraile Pintado y fue denunciado en la Seccional 40°.

La violenta situación tuvo lugar días pasados por la noche, cuando dos hermanas se encontraban en la vivienda de la familia en el barrio Belgrano de la mencionada localidad. En esas circunstancias, alrededor de las 22.50 llegó al inmueble el hermano menor de ambas mujeres y les empezó a pedir dinero.

Fue entonces que ante la negativa de las hermanas, el hombre tomó un cuchillo y arrojó de manera brusca el teléfono celular de una de las víctimas al suelo. Después, el atacante tomó del cabello a una de sus hermanas y la zamarreó. Por esa razón, intervino la otra mujer para frenar con la escalada de violencia y recibió un golpe del sujeto.

Tras esto, y ante el pedido de las víctimas, el hombre se retiró de la casa vociferando insultos en contra de sus hermanas. En consecuencia, horas más tarde las mujeres se acercaron a la Seccional 40° y denunciaron lo ocurrido, además de aportar que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características.