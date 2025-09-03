¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca
Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1360.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Avanza obra del Centro Cultural de La Quiaca

El espacio marcará un antes y un después en la actividad cultural.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00

La construcción del Centro Cultural de La Quiaca avanza a paso firme y ya registra un 70% de progreso, consolidándose como un espacio que potenciará el acceso a la cultura y la educación en la ciudadanía.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La construcción del Centro Cultural de La Quiaca avanza a paso firme y ya registra un 70% de progreso, consolidándose como un espacio que potenciará el acceso a la cultura y la educación en la ciudadanía.

Como parte de la iniciativa de integración comunitaria, el municipio realiza visitas guiadas para estudiantes y vecinos con el objetivo que puedan conocer de cerca el proyecto y observar el progreso a través de un espacio que marcará un antes y un después en la actividad cultural y educativa de la región.

El edificio no solamente estará dedicado a la realización de actividades artísticas, educativas y recreativas, también reafirmará el compromiso del municipio con el desarrollo social de la comunidad.

La invitación es para la ciudadanía, escuelas y otras instituciones intermedias para que puedan apreciar la obra e interiorizarse sobre el ambicioso proyecto.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD