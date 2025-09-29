Muestra colectiva e itinerante “Cristina Libre” en Jujuy

Está disponible en la capital jujeña, la muestra colectiva itinerante "Cristina libre". En Jujuy se inauguró el viernes pasado y estará abierta al público hasta el 11de octubre, en la sede del Partido Justicialista (19 de Abril 1.165.

La muestra contiene más de 60 obras de artistas del NEA y NOA que expresan su pedido de libertad para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de Marina Aranda.

De nuestra provincia participan con su arte Ariel Monterrubianesi, Ismael Salas, Luciano Marcos, Marcelo Abud, Danna Chara, Ezequiel Fernando, Belén Messina, Haro Galli, Marcela Cura y Malu Habil, entre otros.

Quienes se sumaron a esta iniciativa artística lo hacen convencidos que la proscripción de Cristina Fernández no es justa. Se trata de una expresión de resistencia.

“RESISTENCIA” | ES EL CONCEPTO QUE LOS CONVOCA EN ESTA MUESTRA

Marina Aranda expresa en la invitación a esta muestra: "En este tiempo oscuro donde el poder real insiste en callar las voces que incomodan, desde el Norte Grande alzamos la nuestra con formas, colores y símbolos que no se arrodillan.

El arte, como la memoria, se hace presente. No olvida. No abandona. Cristina Libre es más que una muestra: es un coro visual de amor político, una ofrenda estética al coraje, una trinchera de imágenes frente a la proscripción.

Cada obra reunida aquí es un gesto que desafía el silencio. Cada trazo, un abrazo a esa mujer que fue y es bandera, una mujer que puso el cuerpo y el alma por los nadies, por la patria, por los sueños de millones.

Porque cuando tocan a Cristina, tocan a la esperanza. Y cuando la persiguen, también persiguen nuestras conquistas, nuestros hijes con netbooks, nuestros padres con jubilación, nuestro pueblo con dignidad.

Desde Jujuy hasta La Rioja, desde Formosa a Catamarca, los territorios del norte dicen presente. Aquí están sus artistas, sus miradas, sus sentires. Aquí late un pueblo que no se rinde. Decimos Cristina Libre porque no aceptamos las cadenas de la injusticia.

Decimos Cristina Libre porque el arte también milita, también sueña, también lucha.

Cristina Libre, como la palabra que no pueden callar. Como el pueblo que no pueden domesticar. Como el arte que no pueden encerrar".

La muestra estará disponible hasta el 11 de octubre de 10 a 13 horas y de 17 a 21 en el espacio mencionado.