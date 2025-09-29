°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Karate
salud
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Ministerio de Salud de Jujuy
REGIONAL AMATEUR
Juegos Nacionales Evita
Firma de convenio
Caso María Luz Herrera Leaño
regional
LIGA PROFESIONAL
Karate
salud
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Ministerio de Salud de Jujuy
REGIONAL AMATEUR
Juegos Nacionales Evita
Firma de convenio
Caso María Luz Herrera Leaño
regional

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
“Cristina Libre”

Muestra colectiva e itinerante “Cristina Libre” en Jujuy

Está disponible en la sede del Partido Justicialista de ciudad capital (19 de Abril 1.165). Reúne más de 60 obras de artistas del NEA y NOA, que asumen una postura de resistencia.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 22:57
ARTISTAS SE EXPRESAN | CON UNA CLARA POSTURA POLÍTICA, SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DEL ARTE ITINERANTE.

Está disponible en la capital jujeña, la muestra colectiva itinerante "Cristina libre". En Jujuy se inauguró el viernes pasado y estará abierta al público hasta el 11de octubre, en la sede del Partido Justicialista (19 de Abril 1.165.

La muestra contiene más de 60 obras de artistas del NEA y NOA que expresan su pedido de libertad para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de Marina Aranda.

De nuestra provincia participan con su arte Ariel Monterrubianesi, Ismael Salas, Luciano Marcos, Marcelo Abud, Danna Chara, Ezequiel Fernando, Belén Messina, Haro Galli, Marcela Cura y Malu Habil, entre otros.

Quienes se sumaron a esta iniciativa artística lo hacen convencidos que la proscripción de Cristina Fernández no es justa. Se trata de una expresión de resistencia.

“RESISTENCIA” | ES EL CONCEPTO QUE LOS CONVOCA EN ESTA MUESTRA

Marina Aranda expresa en la invitación a esta muestra: "En este tiempo oscuro donde el poder real insiste en callar las voces que incomodan, desde el Norte Grande alzamos la nuestra con formas, colores y símbolos que no se arrodillan.

El arte, como la memoria, se hace presente. No olvida. No abandona. Cristina Libre es más que una muestra: es un coro visual de amor político, una ofrenda estética al coraje, una trinchera de imágenes frente a la proscripción.

Cada obra reunida aquí es un gesto que desafía el silencio. Cada trazo, un abrazo a esa mujer que fue y es bandera, una mujer que puso el cuerpo y el alma por los nadies, por la patria, por los sueños de millones.

Porque cuando tocan a Cristina, tocan a la esperanza. Y cuando la persiguen, también persiguen nuestras conquistas, nuestros hijes con netbooks, nuestros padres con jubilación, nuestro pueblo con dignidad.

Desde Jujuy hasta La Rioja, desde Formosa a Catamarca, los territorios del norte dicen presente. Aquí están sus artistas, sus miradas, sus sentires. Aquí late un pueblo que no se rinde. Decimos Cristina Libre porque no aceptamos las cadenas de la injusticia.

Decimos Cristina Libre porque el arte también milita, también sueña, también lucha.

Cristina Libre, como la palabra que no pueden callar. Como el pueblo que no pueden domesticar. Como el arte que no pueden encerrar".

La muestra estará disponible hasta el 11 de octubre de 10 a 13 horas y de 17 a 21 en el espacio mencionado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD