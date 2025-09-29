°
29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

fentanilo contaminado
Femicidio de Natividad Cañizares
Adrian Mendieta
devoción
HistoLetras
Susana Giménez
Verónica Saldaño
LIBERTADOR
fentanilo contaminado
Femicidio de Natividad Cañizares
Adrian Mendieta
devoción
HistoLetras
Susana Giménez
Verónica Saldaño
LIBERTADOR

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Susana Giménez: “Ayúdenme a que Favaloro tenga una calle”

La conductora hizo el pedido en la gala de su fundación.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 14:48

Susana Giménez acudió como invitada a la gala de la Fundación Favaloro e hizo un pedido ante las cámaras de Intrusos: “Ayúdenme a que tenga una calle. No tiene una calle Favaloro. Favaloro es un ídolo”.

Al ser consultada por los Premios Martín Fierro, dijo que tiene todo preparado para ir y competir como “Mejor Conductora”.

Sobre su vínculo con Miguel Romano, su expeluquero, la diva dijo: “Alguna vez lo tenía que dejar, él no puede viajar, yo vivo en Punta del Este, lo voy a amar mientras viva”.

Mirtha Legrand también estuvo en la gala y dijo que René Favaloro fue “un patriota, un ser extraordinario, no quedan personas como él”.

Por otro lado, habló también sobre los Martín Fierro y dijo: “Tengo muchos. No sé por qué no me ternaron. Está Juana (Viale, su nieta)”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD