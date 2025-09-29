°
29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Incendios Forestales
Rotura de acueducto
cámara oculta
Monterrico
alto comedero
Corredor Bioceánico
LIGA PROFESIONAL
Liga Regional
Onda Estudiantil 2025
desfile de carrozas
PATRONAL DE JUJUY

Devotos llevaron sus propias imágenes

Varias familias jujeñas llevaron imágenes, algunas de un siglo de historia, y se sumó un Señor del Milagro.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 00:00
LAICOS | DE LA IGLESIA SAN PEDRO Y SAN PABLO, TAMBIÉN PRESENTES.

Durante la primera misa en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, se destinó un espacio especial a un costado del templete para las imágenes que los devotos llevaron con profundo sentido de fe.

Entre ellos estuvo Paulino Flores, junto a su familia y vecinos de San Pedrito, quien trasladó una histórica imagen en urna. "Somos esclavos de la Virgen desde hace muchos años. Esta imagen tiene más de 120 años, perteneció a mis abuelos, luego a mi padre y ahora está conmigo. Cada año peregrinamos para la primera misa y regresamos el 7 de octubre para la fiesta patronal", relató.

PAULINO FLORES | JUNTO A SU FAMILIA, POSANDO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

Otra de las imágenes fue la de Fanny Cardozo de Burgos, quien llegó desde Palpalá con su familia. "La imagen tiene más de 90 años, era de mi abuela y después de mi madre, que falleció hace dos años. Ahora nosotros continuamos con esta tradición, trayéndola el primer y segundo domingo de octubre. Además le rezamos la novena para culminar en su día", contó.

También se sumó la devoción al Señor del Milagro de José Serrudo, del barrio Mariano Moreno. "Es la primera vez que lo traigo al Santuario. Salí a las cinco de la mañana caminando, pidiendo por los peregrinos, las familias, los enfermos y por la paz en el mundo", dijo y contó que la imagen fue un obsequio.

JOSÉ SERRUDO Y EL SEÑOR DEL MILAGRO

IMAGEN DE FANNY CARDOZO DE BURGOS

