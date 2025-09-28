Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real

El Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone derrotó ayer por 5 a 2 al Real Madrid en el enfrentamiento por la séptima fecha de La Liga de España. A pesar del triunfo, el "colchonero" se quedó con el cuarto puesto de la tabla de posiciones, mientras que el "merengue" sostuvo la punta del campeonato español.

Los cinco tantos del "atleti" fueron realizados por Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez (doblete) y Antoine Griezmann. Mientras que los dos goles de los "blancos" llegaron de la mano de Kylian Mbappé y Arda Güler.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Atlético realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, que generó diversas oportunidades claras de gol. A los 14 minutos, el español Robin Le Normand abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área chica.

Sin embargo, el Real Madrid cambió su actitud y revirtió su situación. Kylian Mbappé y Arda Güler concretaron el 2-1 en el tanteador. Pero, a los 45+3, el mediocampista Koke realizó el pase preciso que terminó en la definición aérea del centro delantero noruego Alexander Sørloth. Con este gol, el Atlético de Madrid cerró el resultado del primer tiempo con una sorpresiva igualdad de 2-2.

En el complemento del encuentro, el equipo comandado por el director técnico Diego Simeone aprovechó la desconcentración de su contrincante y selló un sólido e histórico triunfo, que hacía 75 años que no sucedía.

A los 6 minutos, Julián Álvarez adelantó 3-2 a su equipo desde los doce pasos. Además, a los 18 minutos, convirtió un sorprendente gol desde un tiro libre y concretó su segundo tanto en el encuentro. De esta manera, el "atleti" se adelantó 4-2 en el Metropolitano. En el minuto 45+3, el Atlético de Madrid estiró su ventaja a 5-2 y cerró un impactante triunfo. El extremo izquierdo español Álex Baena realizó el pase que terminó en la definición precisa del francés Antoine Griezmann.

Por otro lado, el Getafe CF igualó 1-1 con el Levante UD y el RCD Mallorca venció 1-0 al Alavés.