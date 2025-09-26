Operativos de Palpalá por peregrinación y carrozas

Mañana la Municipalidad de Palpalá desplegará un importante trabajo para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los miles de peregrinos al Santuario de la Virgen del Rosario, en Río Blanco, y asistentes al desfile de carrozas en avenida Martijena.

Los operativos, a cargo de personal de Tránsito y de Seguridad Ciudadana del municipio siderúrgico, contarán con la colaboración de la Policía de la Provincia, para trabajar en conjunto en el ordenamiento de la circulación vehicular y peatonal. Comenzarán hoy con la ubicación y entrega de puestos de venta a comerciantes a la vera de la Ruta Provincial 1, por lo que se solicitó a los automovilistas a transitar con precaución durante las dos jornadas por las cercanías de ambos lugares.

Mañana, por la festividad religiosa, se espera la llegada de miles de devotos, lo que llevará al corte de tránsito en la Ruta Provincial 1 a partir de las 6. Aunque se restringirá el paso vehicular, se habilitarán accesos especiales para el transporte público y se dispondrán playas de estacionamiento para quienes lleguen en autos particulares.

En tanto que el desfile de carrozas de mañana en la avenida Martijena comenzará a las 18.30. El mismo contará con más de 20 carrozas y carruajes. Para ello, se ha coordinado un operativo de seguridad vial que incluirá el traslado de las mismas desde Ciudad Cultural hasta Palpalá, utilizando las rutas Provincial 1 (no técnicas) y Nacional 66 (técnicas). El traslado de las carrozas se iniciará a las 11.30 y será acompañado por personal de Tránsito, Seguridad Vial (con 8 móviles y 7 motos) y Policía para el buen desarrollo del evento.