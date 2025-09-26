Avanza pavimentación en El Sauce y seguirá en El Duraznero

El intendente Raúl Jorge, junto al secretario de Obras Públicas municipal, Aldo Montiel, recorrió los trabajos de pavimentación de la calle El Sauce, en el tramo comprendido entre avenida Illia y calle El Jazmín, en barrio Los Perales. Durante la visita, anunció además el inminente inicio de la pavimentación de calle El Duraznero, otra arteria clave para la circulación y el acceso a servicios esenciales de la zona.

En su recorrido, el intendente Jorge destacó la importancia de estas obras para consolidar la infraestructura vial del barrio. "Tenemos en la cabecera de calle El Sauce al centro cultural Casa Baca, muy importante en el barrio, pero también era necesario darle fluidez y solidez a todo el sistema de la trama circulatoria. Así que se vienen cambios en el sentido vial para dar más seguridad a todo el encuentro de este sector, tal vez uno de los más viejos de Los Perales y que necesitaba justamente de esta infraestructura", resaltó.

Asimismo, agradeció a los vecinos "que rápidamente también se han puesto a trabajar en las conexiones faltantes de cloacas, que son las que detienen la obra de pavimento, porque durante diez años no se pueden romper estas obras para hacer conexiones. Así que venimos con muy buen ritmo y con mucha energía para dejar armado todo un circuito ordenado en este sector de la ciudad".

Por su parte, Montiel explicó los alcances técnicos de la intervención: "Son obras que no solo se ejecutan para mejorar la calidad de los vecinos, sino también con el ordenamiento del tránsito, en el cual está trabajando la Secretaría de Servicios Públicos. En este momento estamos en la calle El Sauce, entre avenida Illia y la zona de calle Jazmín. Es una obra que se está ejecutando con hormigón, con fondos propios de la municipalidad".

Finalmente, Montiel anunció el próximo frente de trabajo: "Con un estudio que se presentó conjuntamente, se tomó la decisión de, a la brevedad, dar inicio a la pavimentación de la calle El Duraznero, entre avenida Illia y también en calle Jazmín, que es la que permite acceder de manera segura a la salita de primeros auxilios del barrio Los Perales. Esa obra se ejecuta también con fondos municipales, va a ser por terceros, dado que se ejecutaría en material flexible", acotando que la obra de El Duraznero va a dar inicio en los próximos diez días.