Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista

Racing Club venció anoche nuevamente a Vélez Sarfield por 1 a 0 -idéntico resultado registrado a la ida en Liniers- y desató la fiesta en Avellaneda. Es que después de 28 años volverá jugar semifinales de la Copa Libertadores de América.

El único gol de la noche en el estadio "Presidente Perón" fue convertido por el delantero Santiago Solari.

Con el triunfo, la "academia" de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, ahora espera por el ganador de la serie Estudiantes de La Plata y Flamengo de Brasil.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 13 minutos del primer tiempo, con un remate lejano del mediocampista Agustín Almendra, que salió bajo y fue contenido por el arquero Tomás Marchiori, sobre su palo derecho.

Racing volvió a llegar a los 31 minutos, cuando un avance desde la derecha hacia el medio del delantero Santiago Solari terminó en un disparo desde el borde del área, apenas rozado por Marchiori antes de pegar en su poste izquierdo.

A los 40 minutos, Solari se escapó por el costado derecho y buscó el gol con un remate bajo al primer palo, que dio en el costado externo de la red.

El mediocampista Manuel Lanzini tuvo la primera llegada de Vélez, en el segundo minuto de descuento, con un remate abriendo el pie derecho que se fue apenas ancho, aunque el exjugador de River estaba en fuera de juego.

En 10 minutos del complemento, el defensor Facundo Mura recibió a algunos metros del borde del área y sacó un remate seco, que se fue cerca del travesaño. A los 17 minutos, un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió por debajo del manotazo del arquero Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.

Racing ganó con autoridad e ilusiona a lo grande a su gente.