Hospitalizada en estado crítico tras sufrir un siniestro vial

Una mujer se encuentra en grave estado luego de un siniestro vial que tuvo como protagonistas a un auto y una moto que colisionaron en la ruta provincial N° 8, a la altura de la localidad de Los Alisos. La víctima viajaba como acompañante en el rodado de menor porte junto a un hombre que sufrió heridas y está fuera de peligro. Ambos fueron trasladados al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

El incidente sucedió días pasados por la tarde, cuando los dos motociclistas circulaban por la ruta 8 a bordo de una Rouser Bajaj de 250 cc de cilindrada.

En esas circunstancias, alrededor de las 14, mientras se desplazaban en cercanías de la localidad de Los Alisos, por causas que son motivo de investigación, la moto chocó de frente con un auto marca Renault Logan, conducido por un joven de 18 años.

A raíz del fuerte impacto, los motociclistas salieron despedidos del rodado y cayeron sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 2.

Por esa razón, tras el alerta recibido, arribó al escenario del hecho el personal médico del Same que brindó las primeras curaciones a los motociclistas y luego los trasladó hasta el hospital "Pablo Soria" de la capital provincial. Mientras, el automovilista no sufrió heridas y luego del control de alcoholemia realizado por Seguridad Vial resultó negativo.

Una vez en el nosocomio la mujer, de 35 años, fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida del conocimiento más hemorragia cerebral, por lo que debió permanecer internada en terapia intensiva.

Por su parte, el conductor de la moto (35) sufrió traumatismo encéfalo craneal y fractura expuesta de rodilla derecha, quedando internado en observación.

Finalmente, también arribaron al lugar donde sucedió el incidente vial los agentes de la Subcomisaría de Los Alisos, de la Unidad Regional 7, quienes secuestraron de manera preventiva el auto Renault Logan y la moto Bajaj Rouser.