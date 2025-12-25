Nueva iluminación led en el polideportivo del Sector B3

En el marco del “Programa Provincial de Eficiencia Energética en los Clubes Deportivos”, el cual cuenta con más de 40 clubes inscriptos en todo el territorio provincial, se llevó a cabo la Inauguración de la nueva iluminación LED en la cancha de fútbol y polideportivo del Club Social y Deportivo Comercio del sector B 3 de Alto Comedero.

El gobernador provincial subrayó la importancia de los clubes como “entidades destinadas a la promoción del deporte, contención social y como lugar de encuentro para las familias y vecinos”.

En este sentido, el gobernador Sadir destacó no solo la participación e involucramiento de los referentes institucionales, sino también de “las familias que acompañan las gestiones de las comisiones directivas de los clubes”.

“Los clubes deportivos cumplen una función social muy importante para toda la comunidad”, manifestó el mandatario, afirmando en este marco “la firme decisión del Estado de acompañar y fortaleces la promoción y fomento del deporte en todos los clubes de la provincia”.

“El impacto que tiene el crecimiento de los clubes en el fortalecimiento de las familias es muy importante”, indicó, sosteniendo en esta línea que “inaugurar este tipo de obras es un momento muy lindo de profunda alegría”.

Acompañaron la inauguración, el secretario de Energía, Mario Pizarro, y de Deporte, Luis Calvetti; autoridades municipales; el presidente del Club Comercio, Adrián Montalvo, y una gran cantidad de familias que se acercaron para la histórica obra.