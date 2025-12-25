Mató a su vecino por usar pirotecnia

El hecho se registró durante la madrugada de Navidad donde un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia.

En un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata, el agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.

ARMAS INCAUTADAS

Fuentes policiales indicaron que las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, la cual advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios vecinos congregados y encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.