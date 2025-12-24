Zapla protestó mala inclusión en Talleres

Juega escritorio. La clasificación de Talleres a semifinales del Torneo Regional 2025/26 tras eliminar a Altos Hornos Zapla por 3 a 2 en el resultado global (ganó 2 a 1 en la ida y empató 1 a 1 en Palpalá) desde ayer al mediodía quedó en incertidumbre debido a la protesta que presentó la dirigencia "merengue" por la supuesta mala inclusión de Juan Cruz Huichulef en la revancha de la Tercera Ronda de la Región Norte. Al parecer el defensor central durante el 2025 según pruebas presentadas consta en la planilla oficial emitida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Sistema Comet habría defendido tres camisetas diferentes, en febrero en San Martín de Burzaco en Primera B Metropolitana, desde julio en Ben Hur de Rafaela en Federal A y desde octubre en el "expreso". Cuestión que el reglamento oficial, lo impide y ya tuvo antecedentes con otros clubes donde se vieron fallos ejemplificadores. El Comet es una herramienta que consiste en un registro informático único de jugadores/as que permite facilitar las tareas de todas las ligas y clubes del país.

El plantel debería regresar el lunes 29 del corriente y ver como sigue el curso del trámite para continuar o no en competencia.

Por ese motivo ayer a la mañana , Zapla abonó al Consejo Federal la protesta con la seguridad de un estudio previo y minucioso de las Subcomisión de Fútbol encabezada por Guillermo Bepre. Según expresaron que en el plano reglamentario, Talleres de Perico incurrió en una infracción de responsabilidad objetiva, al alinear a un futbolista presuntamente inhabilitado, independientemente de la intención, el desconocimiento o el eventual aval administrativo del sistema informático. El argumento central se apoya en el Artículo 5, apartado 3, del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), que establece que un jugador puede estar inscripto en un máximo de tres clubes en una temporada, pero solo puede disputar partidos oficiales con dos de ellos.

Incluso algo que el "expreso" se cuidó con el delantero Gastón Mamaní y Lucas Caballero que debían cumplir ese periodo, aguardando que el equipo continúa la competencia para recién jugar oficialmente. Y aunque lo pudieron hacer por el mismo pero se contuvieron con Matías Ruiz (Unión San Felipe de Chile, Berazategui y Talleres) y Rafael Ríos (Sol de Mayo de Viedma, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Talleres) que fueron titulares en el partido de ida en Perico.

Según los registros del Comet, Juan Cruz Huichulef ya habría tenido participación oficial en dos instituciones previas a Talleres, lo que convertiría en una falta reglamentaria.

Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al rol del sistema Comet, porque desde la dirigencia "merengue" se remarca que el hecho de que la plataforma haya permitido la carga del jugador y emitido la documentación correspondiente no subsana, ni legitima una infracción de fondo. En términos jurídicos, el club palpaleño argumenta que el Comet cumple una función administrativa y registral, pero no tiene carácter constitutivo de derechos cuando entra en colisión con normas superiores del ordenamiento Fifa-AFA. Marcado que el reclamo es claro y contundente, ya que un error del sistema no convierte lo irregular en regular. Serán horas de incertidumbre plena en Perico con lo que pueda suceder pero a la vez para elaborar un descargo que defienda este reclamo. Por lo pronto en Palpalá, salga favorable el fallo o no, el plantel deberían reencontrarse el lunes 29 del corriente mes.

"Lo veníamos estudiando"

El vicepresidente de Zapla, Guillermo Bepre, habló con diario El Tribuno de Jujuy y confesó que "esta protesta lo venimos trabajando desde el viernes, después del partido en Palpalá. Nuestro delegado nos advirtió de la situación. Es más son 3 jugadores de Talleres que están en la misma situación, pero ahora protestamos por Juan Huichulef y los otros dos no lo hicimos en el partido ida porque desconocíamos el procedimientos hasta que nos empapamos. Ahora nos pareció correcto hacerlo por Huichulef, que según los datos chequeados arranca el año en San Martín de Burzaco, mitad de año a Ben Hur de Rafael donde juega y firma planilla y luego en Talleres", agregando que "el articulo 5 del reglamento de AFA dice que no se puede jugar en tres clubes en un mismo año. Por eso investigamos y hay antecedentes de otros clubes. Un caso más cercano es Mauricio Pegini, que fue arquero de Zapla en el 2025 terminó jugando, pasa a Talleres en Liga, después a Pocitos y de ahí a Ceferino de Salta en el Regional Amateur. Cuando el presidente de Ceferino se entera consulta en el Consejo Federal y le dicen que no lo hagan jugar más porque si reclaman, pierden los puntos. Con Gastón Mamaní pasó lo mismo que de Malvinas pasa a Talleres, pero no lo hacen jugar y aguardaban hasta 2026, ellos sabían", sentenció.

"Apelamos que se tome precedente"

Bepre, dirigente de Zapla, explicó que "esto está todo reglamentado, nosotros revisamos todos nuestros jugadores. No tenemos casos que haya jugado en 3 clubes durante el 2025. Talleres estaba enterado de esto, no sé si no lo que chequeó o que pasó. Tal es así que la delegada de Talleres, que es muy conocedora por eso me parece raro que se le haya pasado, pero en una reunión de los lunes en la Liga Jujeña nos advirtió, a nosotros y Luján de que tengamos cuidado por lo que le pasó con Gastón Mamaní que lo iban a mantener para jugar en el 2026", acotando que "en este caso nosotros hicimos todo por Juan Huichulef que firmó planilla en Burzaco, Ben Hur y Talleres. Antes de presentar la protesta hablé con José Luis Benedetto, presidente de Talleres por respeto y correspondía avisarle. La Subcomisión de Fútbol, la cual presido y ante la licencia de Daniel Fin, me pidió que hagamos la protesta, pero como todos dicen los puntos se ganan en la cancha pero el reglamento hay que respetarlo. Incluso nosotros pudimos traer 3 jugadores de B Nacional pero no lo hicimos porque no iban a poder jugar por este mismo motivo. Ahora apelamos al Tribunal de Disciplina que tome precedente a favor de Zapla. El plantel tendría que volver el 29, pero veremos. Ya otros clubes ya nos pidieron por algunos jugadores como Durán y Tapia".