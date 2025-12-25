Qué va a pasar con el dólar y la inflación en 2026

El panorama cambiario y de inflación para 2026 se redefine con cada informe de mercado, en un contexto en que las proyecciones de las consultoras y bancos reflejan la incertidumbre y la sensibilidad ante los movimientos del gobierno y la respuesta de los inversores.

Según LatinFocus, la proyección de consenso para el dólar oficial al finalizar 2026 ubica la cotización en $1.746. Para 2027, la estimación se sitúa en $1.947. Este rango responde a los cambios recientes en las expectativas del mercado. Tres meses atrás, las previsiones marcaban un salto más relevante, pero en el último mes los valores ajustaron a la baja.

El informe atribuye la reciente fortaleza de la moneda local al impacto inmediato de las elecciones nacionales y a señales de confianza generadas por el Ejecutivo.

Según el reporte, “el peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones. Al 28 de noviembre, el peso cotizaba a $1.450,5 por dólar, con una apreciación mensual de 1,5%. En el mercado paralelo (‘blue’), el valor fue de $1.435 por dólar, una mejora de 2,4% respecto al mes anterior”.

Fuente | en base a datos de FocusEconomics

Señalan que ambos tipos de cambio retomarían una tendencia de debilitamiento hacia finales de 2026.

Por consultoras, Oxford Economics anticipó un dólar a $2.020 para diciembre de 2026 y a $2.526 para el cierre de 2027. MAPFRE Economics pronosticó valores de $2.141 y $2.667, respectivamente. En el caso de Invecq Consulting, la proyección para 2026 fue de $2.000, sin datos para el año siguiente. Fitch Ratings calculó $2.215 al término de 2026 y $2.613 para 2027.

Entre las firmas locales, Ecolatina previó $1.800 y $2.400, Empiria Consultores estimó $1.825 y $1.953, mientras que Banco Galicia situó sus pronósticos en $1.610 y $1.761. Así, el abanico de previsiones para 2026 va desde $1.335 (Barclays Capital) hasta $2.215 (Fitch Ratings), con una mediana que se ubica en torno a $1.730.

LatinFocus también examinó el comportamiento del tipo de cambio paralelo. Tras la apreciación registrada en noviembre, el análisis indica que tanto el dólar oficial como el informal podrían volver a perder valor en relación con la moneda estadounidense hacia fines del año próximo.

El reporte señala que “el resultado dependerá, en buena medida, de la capacidad del gobierno de Milei para avanzar con las reformas estructurales; un fracaso en ese sentido podría provocar renovadas presiones sobre el tipo de cambio”.

Por otra parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central arroja para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada de 16,8%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

En tanto, la proyección de inflación anual para 2026 de LatinFocus se sitúa en 23,9%, lo que implica una reducción de 0,4 puntos respecto al relevamiento anterior. Para 2027, la estimación alcanza 15%.

Fuente | en base a datos de FocusEconomics

Estas correcciones están relacionadas con los cambios en las expectativas posteriores a las elecciones y la reacción de los mercados locales. Aunque las variaciones mensuales reflejan una tendencia descendente, los especialistas mantienen la advertencia sobre riesgos persistentes vinculados a la estabilidad de precios.

De todos modos, tras los recientes anuncios de modificaciones en el esquema cambiario a partir del año próximo, el mercado reaccionó con una fuerte migración hacia los bonos CER, que ajustan su capital por inflación, reflejando expectativas de un aumento inflacionario más elevado y una desinflación más pausada.

Juan Manuel Truffa, economista de la consultora Outlier, señaló que el mercado incorporó un escenario de inflación algo más elevada, a partir de la mayor amplitud otorgada a la banda superior. “También puede interpretarse que existe el riesgo de cierta retroalimentación si el tipo de cambio —dentro de la banda— se ajusta en función de la inflación pasada, lo que dejaría más margen para que el proceso de desinflación sea más gradual”, explicó.

Milei sostuvo recientemente: “La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”.