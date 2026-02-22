La Canasta de Crianza en Jujuy costó en enero hasta $584.836

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) dio a conocer el informe correspondiente a enero último sobre el costo de la Canasta de Crianza de la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia.

En ese informe se detalla que el cuidado de un menor de entre 6 y 12 años ascendió en enero último a $584.836,18, convirtiéndose en el tramo etario de mayor costo. Cabe señalar que en el mismo mes del año pasado el costo para el cuidado de este grupo ascendió a $463.119, por lo que el aumento interanual fue $121.717, un 26,28% más.

En tanto que el cuidado para un menor de 1 año, la canasta se ubicó en $465.758,65; para niños de 1 a 3 años, en $552.811,03; y para el segmento de 4 a 5 años, en $468.086,62.

El informe detalla que la canasta de crianza no solo contempla el gasto en bienes y servicios esenciales, sino también el valor económico del tiempo destinado al cuidado.

En el primer componente, se incluyen alimentos para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, vestimenta, salud, educación, transporte, vivienda y otros gastos asociados al desarrollo integral. Estos ítems reflejan los consumos necesarios para garantizar condiciones básicas de bienestar en cada etapa del crecimiento.

Por otra parte, el denominado "costo de cuidado" valora el tiempo que demanda la atención diaria según la edad del menor. Este aspecto busca reconocer el trabajo cotidiano, mayormente realizado dentro del hogar y que históricamente ha permanecido invisibilizado en las estadísticas económicas.

Desde la Dipec señalaron que este indicador permite contar con una referencia objetiva sobre el impacto económico que implica la crianza y constituye una herramienta clave tanto para el análisis social como para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Nivel nacional

A nivel país, el valor mensual de la canasta de crianza, para cada uno de los tramos de edad, correspondiente a enero de 2026 fue de $476.230 para los menores de un año, de $567.124 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $483.497 para los de 4 a 5 años y de $607.848 para los de 6 a 12 años, de acuerdo al informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).