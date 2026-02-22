Invitan a jóvenes a postularse en programa de talentos

Naranja X, anunció el lanzamiento de la 5° edición de Talento Flux, un programa de desarrollo profesional diseñado para estudiantes avanzados y recién graduados que buscan dar un impulso real a su carrera, integrándose desde el primer día en el centro de la estrategia de la compañía.

La convocatoria a este programa de talentos tiene foco en la Generación Z y la premisa de "aprender haciendo" en proyectos de alto impacto. La inscripción inició el 9 de febrero, se extenderá por cuatro semanas y abarca roles en Tecnología, Negocios y Finanzas.

La edición anterior, contó con más de 21.000 postulaciones y este año, aspiran a incorporar a diez nuevos talentos que se destaquen por su curiosidad, proactividad y mentalidad flexible. La búsqueda está orientada, principalmente, a estudiantes y jóvenes graduados de carreras de ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, IT, data y marketing.

El lanzamiento de esta nueva edición coincide con el posicionamiento de Naranja X como la compañía Nº 1 en el ranking Employers for Youth (EFY), el estudio de FirstJob que la reconoce como una de las mejores empresas por cuarto año consecutivo. Este reconocimiento subraya la solidez de una de las fintechs más grandes de la Argentina.

Aprender haciendo

APRENDIZAJE | A TRAVÉS DE CASOS Y PROYECTOS REALES.

La propuesta Talento Flux se aleja del modelo de pasantía tradicional. Bajo la premisa de "no estar en el banco de suplentes", los seleccionados -denominados "Fluxers"- ingresarán directamente al terreno para enfrentar desafíos reales y trabajar en proyectos del negocio.

"En esta 5° edición de Talento Flux profundizamos nuestra apuesta por perfiles que combinen un mindset analítico con una agilidad de aprendizaje extraordinaria. No priorizamos el dominio de herramientas específicas, sino personas que asuman el ownership de proyectos reales desde el día uno" destacó María Raimondo, Head of Talent Acquisition de Naranja X.

El programa ofrece un entorno de capacitación continua y mentoría, donde se valora la experimentación: equivocarse es parte del proceso para iterar y elevar la vara.

"Queremos a ese talento que no se conforma y que ve a la tecnología como aliada para hackear procesos, subir la vara de la industria e impactar directamente en la inclusión financiera de más de 9 millones de personas en Argentina", concluyó Raimondo.

El corazón de esta estrategia es el Modo Flex, un esquema de trabajo híbrido que se complementa con el programa Work From Anywhere, el cual otorga a los colaboradores la posibilidad de cumplir sus funciones desde cualquier lugar del país o del mundo durante 90 días al año.

Cómo postularse

La inscripción estará abierta hasta el 9 de marzo, a través del perfil de LinkedIn de Naranja X, en la sección Empleos.