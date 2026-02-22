Operativos de limpieza se ejecutan tras los corsos

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través del personal de la Dirección de Servicios públicos, cumplió exitosamente con los operativos de limpieza del circuito de la Comecor y en todo el casco céntrico que permite mantener la higiene y el orden del lugar.

Tras la finalización de cada noche de corso en la Perla del Ramal, el personal comienza con su tarea de barrido y limpieza de las calles. Además de encargarse de la sanitización de muchos sectores que son utilizados, por algunos inadaptados, como baños.

De esta tarea también participan camiones que acompañan el recorrido de las cuadrillas y agentes de tránsito que realizan los cortes de calle preventivos mientras se desarrolla el operativo de limpieza.

Si bien este trabajo es clave para mantener la limpieza del centro de la ciudad luego del corso, desde servicios públicos se garantiza la prestación de otros servicios como la recolección de residuos que durante el fin de semana y los días feriados se realizó con normalidad.

El corso continúa

Desde el municipio local se tiene programado continuar los corsos el 27 y 28 de febrero. También el viernes 6 de marzo por la velada suspendida del 13 de febrero. Los corso 2026 culminará el domingo 8 con la entrega de premios en la Casa Municipal de Cultura.