Perrito de la calle "roba" peluche de una tienda y clientes cooperan para comprárselo

Las redes sociales se han rendido ante uno de los momentos más tiernos de esta temporada. Un perrito callejero decidió que no quería pasar la Navidad solo y eligió a su nuevo mejor amigo, un peluche. Lo que comenzó como un pequeño "robo" en un centro comercial, terminó convirtiéndose en una lección de humanidad y como era de esperarse este conmovedor momento ya se hizo viral en redes sociales.

Todo ocurrió en los pasillos de una concurrida plaza comercial en Mérida. Mientras los clientes buscaban los últimos regalos de la temporada, un visitante inesperado de cuatro patas entró decidido al lugar. Sin hacer ruido y con un poco de timidez, el lomito se acerca a una de las tiendas y se lleva algo.

En el video que circula en plataformas como X, se observa cómo el perrito camina lentamente hasta que llama su atención, un suave peluche. Sin pensarlo dos veces, lo tomó suavemente con el hocico y comenzó a caminar hacia la salida, pero los empleados no podían permitirlo, por lo que tuvieron que interceptarlo.