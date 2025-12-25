La madrugada de Navidad estuvo marcada por un fuerte temporal en la capital jujeña

Cerca de la 1 de la madrugada de este jueves 25 de diciembre, una fuerte tormenta azotó la noche de Navidad en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas, provocando calles anegadas, crecidas de ríos y cortes en el suministro eléctrico.

Desde el área de operadoras se realizaron distintas gestiones y coordinaciones con Ejesa, el 911, Policía, Bomberos de la Policía, Seguridad Vial y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Además, se activó el grupo operativo de la Dirección General de Emergencias–Defensa Civil para intervenir ante las situaciones registradas.

Entre los hechos más relevantes, se destacó la caída de un árbol de gran porte sobre un automóvil en la intersección de calles 20 de Febrero y Pueyrredón, donde trabajaron de manera conjunta con Bomberos de la Policía. También se asistió a un vehículo que quedó varado bajo el puente que une los barrios Cerro Las Rosas y Mariano Moreno.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por fuertes tormentas, que se extenderá al menos hasta esta noche.