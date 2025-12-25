Norma de América se presenta en el Mercado 6 de Agosto para despedir el año

El Mercado 6 de Agosto invita a la familia a despedir el año con una propuesta cultural y musical, el viernes 26 de diciembre a partir de las 21 horas, para compartir una noche especial de celebración junto a Norma de América, una de las artistas más queridas y populares del folclore.

Cabe destacar, que este emblemático espacio, se viene consolidando como un punto de encuentro para vecinos y turistas, que combina lo mejor de la gastronomía local con espectáculos en vivo, promoviendo la identidad cultural y los sabores tradicionales de nuestra provincia.

Durante el evento, que será con entrada libre y gratuita, los presentes podrán disfrutar de comidas típicas, productos regionales y la calidez del mercado 6 de agosto, ubicado en Alvear 885, B” Centro. Desde la organización, invitan a compartir esta gran despedida del año 2025 celebrando con música y el encuentro familiar.