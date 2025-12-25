Viernes con alerta amarilla en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para mañana viernes 26 de diciembre.

El alerta alcanza a todas las regiones de la provincia, se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 70 y el 100% de probabilidad, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Para mañana se prevé una temperatura máxima de 29°C, con lluvias durante la madrugada, con probabilidades del 40 al 70%, mientras que por la tarde las precipitaciones disminuirían entre el 10 y el 40%.

La semana llega con inestabilidad según indica el pronóstico, las temperaturas maximas alcanzarán los 25°C Y 23°C, las temperaturas minimas se mantendrán entre los 15°C y 17°C con cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.