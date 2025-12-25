24°
25 de Diciembre, Jujuy, Argentina
George Michael
Lionel Scaloni
Norma de América
Economía
Conicet
pirotecnia
iluminación led
el clima en Jujuy
EL CLIMA EN JUJUY

Viernes con alerta amarilla en Jujuy

El SMN anticipa que para mañana se esperan fuertes tormentas en toda la provincia

Jueves, 25 de diciembre de 2025 21:29

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para mañana viernes 26 de diciembre.

El alerta alcanza a todas las regiones de la provincia, se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 70 y el 100% de probabilidad, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Para mañana se prevé una temperatura máxima de 29°C, con lluvias durante la madrugada, con probabilidades del 40 al 70%, mientras que por la tarde las precipitaciones disminuirían entre el 10 y el 40%. 

La semana llega con inestabilidad según indica el pronóstico, las temperaturas maximas alcanzarán los 25°C Y 23°C, las temperaturas minimas se mantendrán entre los 15°C y 17°C con cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. 

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

