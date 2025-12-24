24°
Purmamarca

López agradeció labor de los municipales

Valoró el esfuerzo y la dedicación diaria en su función en el municipio.

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 00:00
GESTO DESTACABLE | LÓPEZ ENTREGÓ PERSONALMENTE LAS CAJAS NAVIDEÑAS.

Personal de la Municipalidad de Purmamarca, recibió de manos del intendente Humberto López las cajas navideñas y el saludo cordial por las fiestas familiares de fin de año; y a la vez el agradecimiento por el esfuerzo y el empeño demostrado en sus áreas de trabajo en beneficio de los vecinos.

En el tinglado municipal, junto a su Gabinete el Ejecutivo municipal recibió a los trabajadores una vez cumplida su jornada laboral, para obsequiarle las cajas y agasajarlos merecidamente, lo que posibilitó a la vez el fortalecimiento de la confianza y el compañerismo.

López remarcó también la responsabilidad no sólo en su desempeño laboral, sino también en cuidar los bienes del municipio y su conducta personal; a la vez resaltó la importancia de la dedicación cotidiana en beneficio de todos.

En un clima de camaradería que destaca a la gestión del intendente una vez más el personal reafirmó su compromiso laboral y valoró el buen gesto de López en todo momento.

 

