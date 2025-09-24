Apuap convoca a una nueva jornada de lucha

Ante la falta de respuestas del Gobierno de la Provincia, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) resolvió convocar a una jornada de lucha de 24 horas para este viernes 26. La medida se inscribe en un plan de lucha que lleva más de un mes y medio, luego de la última paritaria, calificada por las asambleas como "insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva".

La modalidad será con retención de tareas de 8.30 a 12.30 en toda la provincia. En la capital, a las 10 está prevista una actividad de difusión frente a Casa de Gobierno, mientras que en el interior las acciones se replicarán en los hospitales y reparticiones públicas en el mismo horario.

El secretario general de Apuap, Nicolás Fernández, señaló a este matutino que "hasta el día de hoy no fuimos convocados pese a que presentamos al gobernador Sadir ocho pedidos de audiencia en lo que va de su mandato, la primera el 12 de diciembre de 2023, a dos días de haber asumido, y ninguno fue respondido".

Asimismo, recordó que hace casi dos meses se solicitaron tres audiencias con el ministro de Hacienda para pedir la reapertura de paritarias, sin obtener respuestas. "Por eso este viernes llevaremos adelante la medida de fuerza. Queremos seguir visibilizando nuestro reclamo y la crisis del recurso humano profesional en la administración, que el Ejecutivo no aborda y que impacta de lleno en la sociedad", advirtió Fernández.