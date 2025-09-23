Martes con cielo parcialmente nublado

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 10°C, en una jornada caracterizada por la estabilidad y la ausencia de precipitaciones.

El pronóstico detallado por franjas horarias indica condiciones consistentes durante todo el día:

Primeras horas de la mañana: La jornada comenzará con una humedad del 71% y vientos leves del noroeste de 7 km/h.

Mediada la mañana: Los vientos rotarán ligeramente al noreste, manteniendo una intensidad leve de 8 km/h, mientras la humedad descenderá al 61%.

Durante la tarde: Se espera el momento de mayor intensidad del viento, que llegará a los 11 km/h provenientes del este, manteniendo el cielo despejado.

Para la noche: Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvia y con vientos del noroeste de 8 km/h.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.