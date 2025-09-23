°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025
LIGA PROFESIONAL
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
INTA
El Tiempo en Jujuy

Martes con cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada estable, sin probabilidad de lluvias y con vientos leves. 

Martes, 23 de septiembre de 2025 08:13

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 10°C, en una jornada caracterizada por la estabilidad y la ausencia de precipitaciones.

El pronóstico detallado por franjas horarias indica condiciones consistentes durante todo el día:

  • Primeras horas de la mañana: La jornada comenzará con una humedad del 71% y vientos leves del noroeste de 7 km/h.

  • Mediada la mañana: Los vientos rotarán ligeramente al noreste, manteniendo una intensidad leve de 8 km/h, mientras la humedad descenderá al 61%.

  • Durante la tarde: Se espera el momento de mayor intensidad del viento, que llegará a los 11 km/h provenientes del este, manteniendo el cielo despejado.

  • Para la noche: Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvia y con vientos del noroeste de 8 km/h.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

