Cambio en el sentido de circulación en acceso a Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola, informó que en virtud de los plazos establecidos para el fraguado del pavimento de hormigón H21 y la liberación al tránsito vehicular en el acceso norte a la ciudad siderúrgica, los conductores de diferentes vehículos que ingresen o egresen por el mismo deberán realizarlo con precaución. Por ese motivo, el citado municipio habilitó temporariamente un cambio provisorio con la señalización dispuesta por un lapso de aproximadamente veinte días.

En tal sentido, Susana Carmona, agente municipal de la Dirección de Tránsito de Palpalá, señaló: "En definitiva, el sentido de circulación dispuesto para llegar a los diferentes destinos es el siguiente: Los vehículos que vienen desde San Salvador de Jujuy, en sentido Norte-Sur, llegan hasta interceptar el inicio de la obra, luego toman la mano izquierda circunvalando por la rotonda en doble mano, pasando por debajo del puente San Martin, para de allí poder acceder a la avenida Congreso o la avenida Martijena", destacó.

En esa misma línea agregó que "en tanto que los vehículos que vienen de Carahunco o Forestal, deben seguir la señalización hasta una rotonda provisoria indicada. Allí los conductores que tienen destino a San Salvador de Jujuy, siguen en línea recta, mientras que los vehículos que desean ingresar a la ciudad de Palpalá deben girar por mano izquierda, para después efectuar el trayecto mencionado en el punto anterior".

Por otra parte, Carmona, también se refirió a los conductores que salen del barrio Constitución o del centro de la ciudad, explicando que "deben tomar la calle en doble sentido que pasa por debajo del puente San Martín, seguir en línea recta en dirección Norte hasta interceptar con el segundo pasaje de la rotonda provisora, para en caso de ir a ciudad capital, continuar en línea recta. En cambio, si se quiere dirigir a otro sector de Palpalá, girar mano izquierda para volver en sentido Norte-Sur hasta llegar a la primera rotonda, girando en sentido mano izquierda para tomar la rotonda hasta pasar por debajo del puente y optar por el destino elegido", finalizó.

Hoy pintada en avenida Martijena

La Municipalidad de Palpalá convocó a la comunidad a participar de la tradicional Pintada Primaveral que se realizará hoy en la avenida Martijena. Se invitó especialmente a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario a participar de esta actividad, que se cumplirá desde las 10 hasta las 16. Se realizará un concurso al mejor dibujo. Para participar, se solicita colaborar con un alimento no perecedero en apoyo al proyecto de la reina departamental Angelina Armella.

La misma invitación se extendió a todo el público e instituciones que deseen plasmar su arte en la avenida Martijena, a los pies del monumento a San Cayetano. Por ellos se solicitó a los participantes llevar pinceles y el material necesario dependiendo de la técnica que realizarán. El Departamento de la Juventud del municipio dispondrá de puntos de hidratación, en tanto que otra dependencia proporcionará la pintura.

Defensoría Móvil

Por otra parte se informó que el próximo viernes la Defensoría Móvil brindará sus servicios gratuitos en el SUM del barrio La Merced, de avenida San Pablo esquina San Gabriel, de 9 a 12.30.