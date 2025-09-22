Victoria Zamar es la nueva representante de Jujuy

Victoria Zamar es la nueva embajadora la Provincia de Jujuy en su 74º edición, quien nos representará el próximo viernes en el estadio "23 de agosto" en la elección Embajadora Nacional.

Victoria Zamar quien es también representante del departamento Dr. Manuel Belgrano estuvo muy bien acompañada por Yasmín Nogueira embajadora de la Quebrada, Catalina Dadah quien fue elegida como embajadora de Yungas y María Jesús Cabrera elegida por la Puna.

Todo fue gritos de emoción al escuchar el nombre de la nueva embajadora de la provincia. “Estoy muy emocionada y agradecida con la "promo", mi familia, el Ente y mis amigas. Ojalá disfruten de esta fiesta”, dijo Victoria Zamar.

La última embajadora provincial que tuvo la región Valles fue Paz Jure en el año 2023.