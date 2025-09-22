°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025

Victoria Zamar es la nueva representante de Jujuy

También fueron elegidas Yasmín Nogueira embajadora de la Quebrada, Catalina Dadah embajadora de Yungas y María Jesús Cabrera embajadora de la Puna.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 22:52

Victoria Zamar es la nueva embajadora la Provincia de Jujuy en su 74º edición, quien nos representará el próximo viernes en el estadio "23 de agosto" en la elección Embajadora Nacional.

Victoria Zamar quien es también representante del departamento Dr. Manuel Belgrano estuvo muy bien acompañada por Yasmín Nogueira embajadora de la Quebrada, Catalina Dadah quien fue elegida como embajadora de Yungas y María Jesús Cabrera elegida por la Puna.

Todo fue gritos de emoción al escuchar el nombre de la nueva embajadora de la provincia. “Estoy muy emocionada y agradecida con la "promo", mi familia, el Ente y mis amigas. Ojalá disfruten de esta fiesta”, dijo Victoria Zamar.

La última embajadora provincial que tuvo la región Valles fue Paz Jure en el año 2023.

Temas de la nota

