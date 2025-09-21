Gimnasia volvió a perder y se despidió de la lucha

Fue una derrota que golpeó duro por diferentes motivos. Pero, en el análisis frío, se debe puntualizar que se trató de la tercera caída consecutiva del "lobo" en el sprint final de la Primera Nacional, situación que llevó a despedirse de la lucha por el primer puesto de la Zona B, aquel que disfrutó durante varias fechas. Ahora depende de un milagro, que en el fútbol rara vez suceden. Gimnasia de Mendoza suma 59 puntos y es el gran candidato a quedarse con el grupo. Luego vienen los Estudiantes de Río Cuarto y de Caseros, con 56 y 55 unidades respectivamente, y ahora en el cuarto lugar con 54 los muchachos de Módolo.

Agropecuario, el rival de turno -antes fueron los mendocinos y Nueva Chicago-, se llevó tres puntos de oro del "23 de Agosto". Generó tres chances de gol y marcó dos. Casi una efectividad de un 100 %. Mientras que en el arco tuvo al inspiradísimo Luciano Acosta que se cansó de "bajar" centros, sacar con los puños cuando fue necesario y ganar "mano a mano" increíbles.

La actuación del arquero fue memorable, pero también es cierto que el dueño de casa no jugó bien. Al contrario, la única manera de llevar peligro fue a través de centros y si bien la dupla Quintana-Menéndez es una tentación para cualquiera, a medida que pasaron los minutos se tornó en un equipo más que predecible. Y encima, Acosta se lució. Además, en un detalle no menor, en el primer tiempo Gimnasia sufrió la lesión muscular de tres titulares. Primero Sánchez, después Camacho y al final de la etapa el ingresado Duré.

La cuestión fue que los "albicelestes", sin ideas, estaban yendo al frente como podían. Nuevamente "Panchito" Maidana fue el hombre que aportó fútbol y corazón, el resto sólo garra. Y en la chance más clara de todas, en un feroz contragolpe, Casa eludió a un rival y al quedar solo frente al "Uno" visitante, definió al pecho. Pero todo se terminó de complicar cuando el ingresado Aguirre, entrenando por detrás de todos tras un tiro libre, venció a Álvarez que no pudo sacar el balón.

Fue un golpe de nocaut para Gimnasia. Mosqueira, sobre el cierre, metió el segundo y el silencio se adueñó de la escena. Es que los cientos hinchas del "lobo" saben que se acabo el sueño de ganar el grupo y que ahora es momento de focalizar en ingresar al Reducido entre los cuatro primeros.

Karma de los lesionados

Antes del partido frente a Agropecuario, Diego López y Francisco Molina habían quedado descartados por respectivas lesiones musculares. Y ayer, en los primeros 45 minutos, el “lobo” sufrió las bajas de Sebastián Sánchez, Santiago Camacho y Fernando Duré. Además, vale resaltar, “Tortuga” Fernández llegó con lo justo y por tal motivo arrancó en el banco de los suplentes.

Las lesiones fueron el karma en este semestre en Gimnasia, recordando que Franco Camargo y Joaquín Varela se encuentran en etapa de recuperación, pero ya se habían despedido del campeonato.