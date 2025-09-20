Espacio para Banda Infanto Juvenil de Música de la Policía

La Banda Infanto Juvenil de la Policía de la Provincia cuenta ahora con un espacio propio para el desarrollo de su talento musical. El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de inauguración del mismo en la ciudad de San Pedro, un evento que marca un hito para la formación de jóvenes músicos en la región, según se destacó en la ceremonia.

El nuevo edificio, ubicado en el sector de las 48 Viviendas de La Nueva Ciudad, fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio.

"Es una alegría volver y ver terminada la obra que se trabajó en conjunto", expresó Sadir, destacando el apoyo a este "semillero de buenos músicos".

El gobernador celebró que los jóvenes cuenten con un lugar adecuado para aprender, estudiar y ensayar. Además, adelantó que el Ministerio de Infraestructura y el municipio continuarán trabajando en la provisión de otros servicios necesarios para el predio.

El director de la banda, Martín Ubeid, manifestó su emoción por este logro. "Después de 49 años que recién cumplimos, por fin se logró tener un espacio digno para dictar las clases y que los chicos se sigan formando en la música", afirmó.

Ubeid destacó también que el principal objetivo de la banda es "brindar contención y que los chicos estén alejados de algunos flagelos".

El proyecto "busca ofrecer a los jóvenes una salida laboral, incentivándolos a incorporarse en el futuro a la fuerza policial o a otras bandas musicales", explicó.

Actualmente la banda está integrada por 60 jóvenes de entre 12 y 17 años, becados por la Policía de la Provincia.

Fuente de inspiración

Cabe indicar que la Banda Infanto Juvenil, que depende de la Unidad Regional II, se ha convertido en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de artistas de la provincia.

El acto de inauguración contó con la presencia del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el intendente de San Pedro, Julio Bravo; el jefe de la Policía de la Provincia, Milton Sánchez, y la diputada provincial Gisel Bravo, entre otras autoridades.