Mini recital de Jaime Centella en la escuela “José de San Martín”

En las instalaciones de la Escuela N°10 “José de San Martín” se presentó el pasado viernes el libro digital del barrio Villa San Martín, “Los barrios, sus historias y su gente”, que recrea la historia de este importante sector de la ciudad, con anécdotas, recuerdos y progresos alcanzados.

En las instalaciones de la Escuela N°10 “José de San Martín” se presentó el pasado viernes el libro digital del barrio Villa San Martín, “Los barrios, sus historias y su gente”, que recrea la historia de este importante sector de la ciudad, con anécdotas, recuerdos y progresos alcanzados.

El acto contó con la presencia del titular del Concejo Deliberante. Lisandro Aguiar, y el concejal Leandro Giubergia. Participaron numerosos vecinos del sector, muchos de ellos partícipes en la elaboración del libro.

La presentación del libro contó con la participación de los artistas, Daniel Magal y Jaime Centella. El autor “Cara de Gitana” mandó un video con un par de estrofas y saludo a los vecinos presentes, mientras Centella dio un mini recital. Ambos músicos brindaron un toque de color al acto.