El Piquete se prepara para la elección departamental

El comisionado municipal de El Piquete, Ariel Ortiz, avanza con el proyecto de refacción de las instalaciones del polideportivo municipal donde el próximo 10 de las 19 se realizará la elección de la reina del departamento Santa Bárbara en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Personal municipal está abocado al recambio del piso, el cercado perimetral, mejoramiento del escenario, limpieza de todo el predio y otras mejoras para brindar seguridad y confort a los estudiantes que llegarán desde la región en esa jornada eleccionaria.

El proyecto incluye también la construcción de una cocina, cantina, sanitarios y el recambio total del sistema de iluminación (empleándose artefactos Leds) y el fortalecimiento de las columnas que sostienen el techado del complejo deportivo.

Días atrás el jefe comunal junto al vice presidente 1° de la Cámara de Diputados de la Provincia, Fabián Tejerina efectuaron una inspección de la obra y dialogaron con el personal que se desempeña en la tarea que avanza de acuerdo a lo planeado.

Asimismo se refaccionarán las tribunas ubicadas en un extremo de la cancha y la fachada del complejo sobre avenida Tanco.