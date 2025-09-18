River cayó como local por 2 a 1 frente a Palmeiras

En un estadio "Monumental" de Buenos Aires repleto, River recibió a Palmeiras en el marco del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto brasileño se terminó llevando la victoria por 2 a 1 sacando una leve ventaja de cara a la revancha.

En tan solo 6 minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con el gol de su capitán paraguayo Gustavo Gómez. Fue tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, cuando la pelota cayó en el segundo palo donde el "guaraní" se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1 a 0.

En casi toda la primera parte el equipo argentino no pudo hacer pie ante un rival paulista que llegando al final de la etapa inicial, sobre los 41 Roque marcó la amplitud del marcador para los visitantes que se fueron al vestuario ganando el partido por 2 a 0.

En el complemento, con el ingreso de Juan Fernando Quintero, River cambió.

El "millonario" avanzó mucho más a campo contrario y empezó a generar situaciones de gol.

Los de Gallardo no tuvieron la puntería necesaria para llegar al empate ni mucho menos dar vuelta el resultado. No obstante un tanto de Martínez Quarta a los 41 achicó la diferencia en la serie de cuartos y terminó dándole otro ánimo al club argentino de cara a la revancha que se jugará en San Pablo el miércoles que viene.

En lo casi inmediato, el club "millonario" visitará el sábado a las 21.15 a Atlético Tucumán en el estadio "José Fierro" por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.