17 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Hospital “San Roque”

Sadir inauguró tomógrafo

Se trata de aparatología para el área de Odontología.

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 00:00
CARLOS SADIR | COMPARTIÓ CON PERSONAL DEL NOSOCOMIO

El gobernador Carlos Sadir, puso en funcionamiento un tomógrafo odontológico de última generación que agilizará estudios complejos del área bucomaxilofacial, optimizando y dotando de mayor calidad el servicio público de diagnóstico por imágenes.

El mandatario compartió este importante acontecimiento con la directora del nosocomio, Ana Otero, y equipo de profesionales. Además, recorrió el hospital y contempló las obras edilicias en curso.

Otero explicó que el tomógrafo es de "alta resolución y precisión" y recalcó que "ayudará a agilizar el trabajo del equipo de profesionales odontólogos y médicos".

En otro orden, destacó la disposición y el acompañamiento continuo del gobernador a favor del hospital. "Todo lo que comprometió en materia de salud, está cumpliendo", señaló. Refirió que el "San Roque" está próximo a cumplir 175 años de invaluables servicios a los jujeños y finalizó subrayando que "queremos inaugurar obras para seguir creciendo con la atención".

 

