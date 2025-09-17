Pizarro protegerá la educación pública en el Congreso nacional

Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, recorre las obras de infraestructura escolar concretadas en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace), implementado para transformar el modelo de formación pública en Jujuy.

En este contexto, visitó la Escuela Nº 255 "Pucarita", cuyo edificio tiene 115 años de historia y en el cual se ejecutaron trabajos de refacción integral para garantizar óptimas condiciones para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje.

"La presencia del Estado provincial en esta institución es notable", definió Pizarro y precisó que "la inversión en aulas, salones, tecnología e innovación es excepcional".

Puntualizó que "esto es posible por la renta obtenida de la venta de energía renovable que genera el complejo Cauchari que, increíble e inaceptablemente, algunos todavía critican".

Asimismo, resaltó que "este modelo de desarrollo de Jujuy, es una prueba contundente de todo lo que se puede hacer con un gobierno presente y comprometido con la educación pública" y subrayó que "esta política pública tiene que ser acompañada y potenciada desde el Congreso de la Nación".

"Voy a ser diputado nacional y llevar la voz en defensa de los jujeños, de la educación pública, de los jubilados, de las personas con discapacidad, del ambiente y de las políticas enfocadas en género", aseguró Pizarro.

Como parte de la campaña proselitista de cara a los próximos comicios, Pizarro participó de la entrega de premios de la Copa Jujuy Energía Viva de Fútbol, que se adjudicaron Sportivo Palermo en femenino y Atlético San Pedro en masculino.

El acto fue presidido por el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y contó con la participación de los intendentes de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, y de Monterrico, Luciano Moreira.

"Vivimos una gran fiesta deportiva", destacó Pizarro en relación al acontecimiento futbolístico que tuvo lugar en el estadio "23 de Agosto", oportunidad en la cual también reafirmó su compromiso de "acompañar el desarrollo deportivo".

Por otra parte, comentó que mantuvo una reunión con dirigentes de la Liga Jujeña de Fútbol para repasar la agenda de los clubes locales y, por esta vía, "facilitar condiciones que faciliten el acceso a la práctica deportiva en toda la provincia".

A la vez profundizó sus conceptos, indicando que "Jujuy tiene una política clara en este sentido y es necesario proyectarla a todo el país, no solo para llegar al resto de las provincias con iniciativas fructíferas, sino también para fortalecer lo que todo lo que se está haciendo bien aquí".

Durante los próximos días continuará recorriendo la ciudad y el interior llevando las propuesta del Frente Jujuy Crece para llegar a la Cámara baja.