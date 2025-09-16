Ya está publicado el padrón definitivo para las elecciones nacionales

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció que, a partir de este martes 16 de septiembre, está disponible el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025.

Esta herramienta permitirá a los ciudadanos en condiciones de votar consultar los datos de su lugar y mesa de votación de manera sencilla y accesible, un paso clave para garantizar la participación en el proceso electoral.

Para realizar la consulta, deberán ingresar su número de documento, seleccionar su género, indicar el distrito donde votan y completar un código verificador.

“Vot-A”: el chatbot que revoluciona la comunicación electoral

La CNE también lanzó “Vot-A”, un chatbot en WhatsApp para obtener información veraz y dinámica sobre el proceso electoral. Esta herramienta, ofrece respuestas inmediatas a consultas relacionadas con el lugar de votación, la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación por no emisión del voto, entre otros temas relevantes.

“Vot-A” se presenta como un canal de comunicación directa, accesible y confiable, con el objetivo de promover un voto informado y reducir la circulación de información falsa en torno a las elecciones.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".